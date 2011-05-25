Торнадо в США. По последним данным, жертвами стихии стали около 130 человек, свыше 750 – в больницах

Иван Касперский и Виктория Теслюк - дети богатых людей – жертвы киднеппинга

Киднеппинг – явление, распространившееся в России с середины 90-х. Тогда похищали людей и увозили в Чечню. На территорию, которая тогда не контролировалась властями, и где подобный бизнес был рядовым явлением. Выкуп или смерть. На доходы покупали оружие.