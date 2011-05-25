Торнадо в США. По последним данным, жертвами стихии стали около 130 человек, свыше 750 – в больницах

Вихри пронеслись по штату Оклахома: погибли, по меньшей мере, 4 человека. Десятки ранены. Многие дома разрушены полностью. Спасательные службы продолжают метр за метром разбирать завалы.
Не прекращаются поисково-спасательные операции и в американском городе Джоплин. Там смерчем полностью разрушено до трети зданий.
По последним данным, жертвами стихии стали около 130 человек. Свыше 750 – в больницах. Полторы тысячи жителей числятся пропавшими без вести, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».