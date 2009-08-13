Торговца «живым товаром» задержали в Национального аэропорту Минск

28-летний гражданин России завербовал и пытался вывезти в Германию для занятия проституцией трёх минчанок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

– Информация о том, что мужчине, который собирается завербовать наших девушек, у оперативников появилась более месяца назад. В течении всего этого времени велась оперативная разработка этой информации. Итогом разработки стало задержание, подчеркиваю, с поличным. Именно при переправке женщин за границу, – отметил сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Евгений САЧЕК.

В нынешнем году на территории Беларуси правоохранители задержали семь иностранцев, которые вывозили девушек за рубеж для занятия проституцией. Среди трафикеров были граждане Болгарии, Греции и России. Они отправляли белорусок в города России, Греции и Германии.