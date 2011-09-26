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Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

26 сентября 2011 10:00
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Во время массовых беспорядков в Болгарии арестованы более 120 человек.

В местечке Катуница едва не устроили самосуд над семьёй цыганского барона. Несколько дней назад под колёсами его автомобиля погиб 19-летний местный житель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Этой ночью более пятисот человек собрались вокруг дома, где живут цыгане. Люди требовали, чтобы они покинули деревню, после чего начали переворачивать принадлежащие табору автомобили и забрасывать дом бутылками с зажигательной смесью. Полиции едва удалось сдержать натиск толпы. По некоторым данным, в ходе беспорядков погибли несколько человек.

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

Толпа забросала коктейлями Молотова дом цыганского барона

# происшествия # Фотофакт

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