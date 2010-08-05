Только за сутки в России зафиксированы более 300 новых очагов возгорания

Наиболее сложная обстановка в Нижегородской, а также Московской, Тверской, Владимирской, Воронежской и Липецкой областях. В Рязанскую и Владимирскую области из Беларуси сегодня направятся 20 машин МЧС и один вертолет.

Тушат пламя как с земли, так и с воздуха. В Подмосковье привлекли даже специальный поезд, который заливает водой горящие торфяники.

Всего в огне 17 российских регионов. В семи из них введен режим чрезвычайного положения. Спасатели разбирают завалы сгоревших деревень. Под пеплом и обломками строений они находят погибших. В скорбном списке уже 48 человек. В медучреждения за помощью обратились почти полсотни пострадавших.

В Рязанскую и Владимирскую области из Беларуси сегодня направятся 20 машин МЧС и один вертолет. Бороться с огнем будут полторы сотни наших спасателей. Помимо этого при участии белорусских специалистов в пострадавших от пожаров регионах восстановят около сотни домов.

Алексей Воробьев, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Основная задача — ликвидация природных пожаров — лесные и торфяные пожары — предотвращение угрозы распространения огня на населенные пункты, при необходимости — спасение людей, оказание помощи при эвакуационных мероприятиях.