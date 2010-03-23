Только за одни сутки реки подтопили сотни домов и подворий

В Гомельской области вода в реках прибывает со небывалой скоростью - 20 сантиметров в сутки. Местные жители к разливу готовят лодки и резиновые сапоги, спасатели - специальную технику.

Монастырёк — район Гомеля, расположенный у самой кромки воды. За полтора века с момента заселения здесь мало что изменилось. Разве только нынешнее половодье испытает на прочность новую дамбу.

Что большая, что малая вода — для жителей Монастырька всё одно грязь всю весну месить. То, что старожилы теперь называют дамбой, по сути — дорожная насыпь к коттеджам новых поселенцев.

Вода в Соже прибывает с рекордной скоростью до 20 сантиметров в сутки. За всем этим местные жители наблюдают с завидным спокойствием: не первый год говорят. Но если кур и собаку от большой воды действительно можно спасти на чердаке, то вот лошадь и корову уберечь от разлива сложнее. Вода в этом году угрожает десяткам сел. У спасателей — готовность номер один.

В случае необходимости курсанты Гомельского инженерного института МЧС будут сражаться со стихией плечом к плечу со своими преподавателями. Сводный отряд ждёт приказа. Плавающий транспортёр ПТС-М в полной боевой готовности. При необходимости он готов эвакуировать хоть целый коровник.

Александр Украинец, начальник Гомельского инженерного института МЧС:

На плавающих ПТСах мы эвакуировали корма, животных, технику, которая была отрезана паводком — возможности этой техники уникальны.

Самый проблемный регион — припятское Полесье — спасатели инспектируют с высоты птичьего полета. С крыла вертолёта они точно увидят, куда вот-вот придет большая вода.