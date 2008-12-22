Только за минувшие выходные от гололедных травм в столице пострадало 250 человек

Весь день конкуренцию гололеду составлял мокрый снег. К утру, говорят синоптики, он растает, а гололед проявится еще с большей силой. Коммунальщики уже высыпали 124 вагона химических реагентов и вывели спецтехнику.

Они встретились в железном поцелуе. Из-за гололеда водитель Вольво не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Форд. Обе машины ремонту не подлежат, водитель Вольво с переломами ребер доставлена в больницу.

Гололед уже не первый день - головная боль столичных властей. Сегодня в Мингорисполкоме озвучили участки, где от него чаще всего страдают не только машины, но и люди. Это улицы Жуковского, Калиновского, Куйбышева, Чечерина и бульвар Шевченко. Впрочем обходить места повышенной опасности стороной не стоит. Бой с ледяным капризом ведут коммунальщики. На стороне гололеда - минусовая температура, дождь и мокрый снег, на нашей - специальная техника, песок и соль. Только за последние пять дней на улицы и тротуары столицы высыпали 124 вагона химических реагентов. С гололедом ежедневно сражается 230 единиц специальной техники. Если по дорогам машины идут в полном обмундировании, то на тротуарах с некоторыми деталями зимнего гардероба технике приходится расстаться.

В бой с гололедной атакой во дворы идут врукопашную. Вооружившись лопатами и метелками, коммунальщики пять раз в день чистят территории и посыпают их песком. Вот только работу, говорят , усложняет не гололед, а машины. Из-за многочисленных авто к некоторым дворовым территориям просто не подступиться.

Астрономическая зима, которая пришла в Беларусь вчера, не только увеличит световой день, но и подарит по-настоящему зимнюю погоду. Уже на католическое Рождество синоптики обещают до -10 и снег. Не обойдется и без гололеда. В Мингорисполкоме пообещали: столичные службы сделают все, чтобы победить капризы природы. А минчанам советуют смотреть в оба: как минимум отказаться от высоких шпилек, в крайнем случае - научиться правильно падать.

