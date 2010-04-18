Только в Гомельской области от выжигания прошлогодней травы сгорели 11 частных построек

Пожар у дома 80-тилетней Марии Степановны виден за версту. Полгектара сухой травы объято огнём, до хозяйского забора всего каких-нибудь два метра.

Странно, но пожарных бабушка вызывать не спешит. Полагается на зятя с граблями. Понимая всю серьёзность положения, пожарных вызвала наша съёмочная группа.

Евгений Саранчук начальник смены пожарного аварийно-спасательного поста Речицкого районного отдела МЧС:

Виновного очень тяжело установить. Но чаще всего сами поджигают, а потом стараются свои вину перенести на кого-то.

Спасателям, прибывшим на пожар всего пару дней назад, поджигателя местные жители выдали сами. На Радуницу прямо на кладбище в деревне Ямполь дотла сгорела дорогая иномарка.

Зинаида Кудрявцева, очевидец:

Подожгли траву, ветром покатило, а там — куча мусора. Там было три машины, но две успели отогнать. А эту нет.

Грешат палами, кстати, не только местные жители, нередко горит прошлогодняя солома и на полях сельхоз предприятий — сжечь дешевле, чем убрать. За такую «экономию» в области уже привлечены к ответственности 7 должностных лиц. За добросовестностью аграриев пристально следят и работники лесного хозяйства. Только в прошлом году на Гомельщине выгорело свыше восьмисот гектаров леса.

Андрей Калитеня, главный лесничий ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз»:

Лесные пожары часто происходят из-за сельскохозяйственных палов. Т.е. огонь просто переходит с полей на лес.

Ещё в прошлом пожароопасном районе на 35-тиметровой наблюдательной вышке в лесные дали вглядывался специально обученный человек. В этом году его заменил электронный глаз. За пожарной безопасностью на Гомельщине в круглосуточном режиме

Свести к нулю количество палов удастся лишь тогда, когда тушить будет нечего. А это уже зависит от сознательности каждого отдельно взятого человека.