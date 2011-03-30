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Тикрити. В результате теракта в Ираке погибли более 50 человек

30 марта 2011 07:35
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Среди погибших - трое членов местной администрации, а также журналист-фрилансер Сабах аль-Бази, работавший на агентство Рейтер. Еще около 100 получили ранения.

Во вторник перед входом в здание администрации в Тикрите взорвался террорист-смертник. После этого группа вооруженных людей, воспользовавшись паникой, ворвалась внутрь здания. В тот момент там шло заседание с участием представителей властей всего района, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Спустя некоторое время возле здания взорвался заминированный автомобиль.

Полицейские окружили дом правительства, и вскоре было принято решение о штурме. Все террористы, семь человек, убиты.

# происшествия # Теракт в Ираке

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