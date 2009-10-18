Прямой эфир

Террорист-смертник взорвал бомбу на юго-востоке Ирана: погибли 29 человек

18 октября 2009 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Еще 28 получили ранения. Теракт произошел в городе Пишин на совещании с участием высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции.Среди убитых – 6 офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе заместитель командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Нур Али Шуштари и командующий Корпуса стражей в провинции Систан-Белуджистан генерал Мохаммад Задех, сообщают информагентства со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирана.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2009 10:48

Жители 200 многоэтажных домов в Гродно почти на полсуток лишились электричества

18 октября 2009 10:47

На юге КНР рухнул элеватор: 10 человек погибли

17 октября 2009 15:05

В Уэльсе найдена крупнейшая в истории плантация конопли