Теракты в афганской столице

Утром боевики захватили здание ООН и взяли в заложники до десяти человек.

К представительству были направлены военные подразделения. В перестрелке погибли девять человек. В том числе – сотрудники миссии. Ранены несколько полицейских. Трое захватчиков уничтожены, остальные арестованы.

Через час после освобождения здания ООН, ракетному обстрелу подвергся отель «Серена». Сотни постояльцев, в основном иностранцы, были эвакуированы.

Ответственность за теракты взяло на себя движение «Талибан». Так боевики пытаются сорвать проведение второго тура президентских выборов 7 ноября.