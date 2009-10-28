Прямой эфир

Теракты в афганской столице

28 октября 2009 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Утром боевики захватили здание ООН и взяли в заложники до десяти человек.

К представительству были направлены военные подразделения. В перестрелке погибли девять человек. В том числе – сотрудники миссии. Ранены несколько полицейских. Трое захватчиков уничтожены, остальные арестованы.

Через час после освобождения здания ООН, ракетному обстрелу подвергся отель «Серена». Сотни постояльцев, в основном иностранцы, были эвакуированы.

Ответственность за теракты взяло на себя движение «Талибан». Так боевики пытаются сорвать проведение второго тура президентских выборов 7 ноября.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
28 октября 2009 09:35

В Афинах неизвестные напали на полицейский участок

28 октября 2009 09:35

В Эквадоре военный парад закончился авиакатастрофой

28 октября 2009 07:42

Продолжается расследование причин авиакатастрофы российского самолёта