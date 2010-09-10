Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные программы. Люди несут на место трагедии цветы и свечи.

Взрыв прогремел сутки назад на центральном рынке Владикавказа в самый час пик. Террорист-смертник подъехал туда на машине, в которую было заложено до 40 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Самое оживленное в городе место за мгновение превратилось в руины. По официальным данным, 17 человек погибли, около 140 получили ранения. Самых тяжёлых больных - 11 человек - минувшей ночью самолётом МЧС перевезли на лечение в Москву.

По факту взрыва во Владикавказе возбуждено уголовное дело. Задержаны уже трое подозреваемых в совершении теракта. Также найдены документы, которые могут помочь установить личность смертника.