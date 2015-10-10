Теракт в Турции: около 30 человек погибли, порядка 100 получили ранения

Новости Турции. В столице Турции прогремели два мощных взрыва. По последним данным погибло около 30 человек. Еще порядка 100 получили ранения.

Трагедия произошла в центре города возле железнодорожного вокзала. Там собрались активисты, которые планировали провести митинг в поддержку мира и против терроризма.

Известно, что власти определили произошедшее как «теракт» и не исключают версию о смертниках, которым удалось смешаться с толпой демонстрантов.

Посольство Беларуси в Турции сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших при взрывах в Анкаре наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.