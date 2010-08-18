Теракт в Пятигорске: правоохранители ищут организаторов взрыва, который прогремел накануне в кафе

Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям: «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Бомба, заложенная в автомобиле, сработала в самом центре города. Мощность устройства составила около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 30 человек — посетители кафе и прохожие. Большинство из них пока остаются в больницах.

Владелец машины и местный житель, который управлял ею по доверенности, объявлены в розыск.

В связи с терактом в Пятигорске на усиленный режим несения службы переведена милиция Москвы. Под особой охраной — метро, вокзалы, аэропорты и другие места массового скопления людей.