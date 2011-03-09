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Теракт в Пакистане: смертник взорвал себя на траурной церемонии. Погибли около 40 человек

09 марта 2011 12:18
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В окрестностях Пешавара смертник взорвал себя на траурной церемонии. По поступающим данным, погибли около 40 человек. Более 70 ранены.

Взрыв прогремел в толпе людей на похоронах местной жительницы. Она была женой одного из командиров местного ополчения, которое не один год противостоит талибам. На похоронах также присутствовали и другие ополченцы. По версии следствия, именно они были целью террориста.

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Это уже второй громкий теракт в Пакистане за последние сутки. Накануне в городе Фейсалабад взлетел на воздух заминированный автомобиль. Погибли  около 30 человек. Более сотни были ранены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Движение талибов Пакистана».

# происшествия # Фотофакт

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