Теракт в Новгородской области

В результате взрыва с рельсов сошли несколько вагонов скоростного пассажирского поезда Москва - Санкт-Петербург. Самодельное взрывное устройство сработало в 30 метрах от железнодорожного полотна.

По факту крушения поезда Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Терроризм". По всей видимости, преступники не рассчитали скорость и вес поезда, и с опозданием привели в действие бомбу при помощи дистанционного управления. Затем на машине покинули место преступления.

В результате аварии ранения получили 60 человек, более 30 госпитализированы.

Министерство иностранных дел Беларуси не располагает информацией о наличии наших соотечественников среди пострадавших.

Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы. Поезда Москва - Санкт-Петербург задерживаются на несколько часов. Многие пассажиры сдают билеты в Московском направлении.

Ситуация на белорусской железной дороге спокойная. Как сообщили в пресс-центре республиканского железнодорожного управления, все поезда идут без опозданий, кассы возврата билетов работают в обычном режиме.