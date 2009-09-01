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Теракт в Махачкале в День знаний

01 сентября 2009 15:48
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На окраине Махачкалы произошел взрыв у поста ДПС. Погиб один человек, более десяти - ранены.

Взрыв произошел в 4.30 утра по местному времени. На северном посту столицы Дагестана милиционеры решили проверить подозрительный автомобиль. Водитель подчинился, - но остановившийся автомобиль внезапно взорвался.

От взрыва погиб водитель проезжавшего мимо автомобиля. Пострадали 13 человек - они находятся в больницах Махачкалы. В их числе милиционеры, врачи центра медицины катастроф, дежурившие ночью на посту и случайные прохожие.

В МВД Дагестана уверены, что благодаря сотрудникам поста удалось предотвратить крупный теракт. Не исключается, что террористы хотели таким образом  напомнить о годовщине бесланской трагедии.

Опасаясь за жизни детей, некоторые родители не отпустили их в школы.

# происшествия

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