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Теракт в лондонском метро: мужчина с криком «Это – за Сирию!» напал на пассажиров

06 декабря 2015 11:05
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Новости Великобритании. Нападение в лондонском метро. Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, ранил троих пассажиров. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, перед атакой мужчина прокричал: «Это – за Сирию!»

Нападавшего арестовали. Полиция Великобритании расценивает атаку как террористический акт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скотланд-Ярд в связи со случившимся призвал население сохранять спокойствие, однако быть крайне бдительными.

Полиция считает, что угроза новых террористических атак сохраняется. 

# происшествия # Теракт

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