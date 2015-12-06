Теракт в лондонском метро: мужчина с криком «Это – за Сирию!» напал на пассажиров

Новости Великобритании. Нападение в лондонском метро. Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, ранил троих пассажиров. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, перед атакой мужчина прокричал: «Это – за Сирию!»

Нападавшего арестовали. Полиция Великобритании расценивает атаку как террористический акт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скотланд-Ярд в связи со случившимся призвал население сохранять спокойствие, однако быть крайне бдительными.