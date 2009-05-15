Теракт в Грозном (ФОТО)

Четыре человека погибло и пятеро ранено в результате взрыва, прогремевшего этим утром недалеко от здания МВД Чечни.

В пятницу утром в Грозном недалеко от здания МВД Чечни террорист привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли четверо, включая двоих сотрудников милиции — Аслана Батаева и Руслана Шидаева. По разным данным, ранения различной степени тяжести получили еще не менее пяти человек, в том числе и гражданские лица.

Сообщалось, что сегодня, около 11 часов утра сотрудники милиции остановили возле выдвижного поста МВД двоих неизвестных, направлявшихся к зданию республиканского Министерства внутренних дел. По предварительной версии, они подъехали на автомобиле, один из смертников вышел из машины и привел в действие взрывное устройство.

По данным информагентств, мощность бомбы составила три килограмма в тротиловом эквиваленте.

«Преступник был остановлен в 500 метрах от МВД, таким образом, предотвратив возможные многочисленные жертвы среди гражданского населения и работников милиции. Убедившись, что его задерживают, террорист привел в действие взрывное устройство, в результате погибли два милиционера. Принято решение о представлении погибших к высоким государственным наградам, — заявил журналистам в Грозном президент Чечни Рамзан Кадыров.