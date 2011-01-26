Теракт в Домодедово: возбуждено новое уголовное дело по факту неисполнения требований по обеспечению безопасности

В российской столице и Московской области сегодня день траура по жертвам теракта в аэропорту «Домодедово». К месту трагедии люди несут цветы, зажигают поминальные свечи.

В списках погибших 35 человек. Среди них граждане России, Кыргызстана, Узбекистана, Германии, Украины, Австрии, Великобритании и Таджикистана. По последним данным, в больницах остаются 117 человек. О наших соотечественниках, которые могли пострадать при теракте, никаких сведений нет. Посольство Беларуси в России продолжает выяснять все необходимые данные.

Тем временем, расследование этого кровавого теракта, уже признанного самой масштабной диверсией в аэропортах, продолжается. Возбуждено новое уголовное дело по факту неисполнения требований по обеспечению безопасности в аэропорту «Домодедово». Не исключено, что к ответственности привлекут сотрудников силовых структур. Следователи также установят роль руководства аэропорта и сотрудников службы безопасности объекта.

Завтра депутаты Госдумы намерены обсудить введение в стране трехуровневой системы террористической опасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».