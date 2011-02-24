Теракт в Домодедово: скончался еще один пострадавший при теракте

Количество жертв теракта в московском аэропорту «Домодедово» возросло до 37.

Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из раненых, который находился в тяжелом состоянии.

Пострадали от взрыва более 120 человек, 19 из них до сих пор в больницах. Личность смертника установлена. Ответственность за организацию преступления взял на себя лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теракт в Домодедово. За секунды до взрыва

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Теракт в Домодедово: число погибших возросло [внимание, шокирующие фото погибших]

Теракт в Домодедово. Через секунды после взрыва