Теракт в Домодедово: ранены граждане Великобритании, Германии, Италии, Франции, Словакии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы

Беларусь призывает активизировать усилия международного сообщества и прежде всего межгосударственное взаимодействие на пространстве СНГ для проведения расследования трагедии в Домодедово и неотвратимого наказания виновных. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.

Тем временем, в Москве продолжается расследование теракта. По данным следствия, взрывное устройство в аэропорту «Домодедово» привел в действие смертник, выходец с Северного Кавказа. Его трое предполагаемых сообщников объявлены в розыск. Мощность бомбы составила до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было начинено металлическими элементами — резаной проволокой и шариками от подшипников. Именно из-за большой поражающей силы оказалось так много жертв. По последней информации, в списках погибших 35 человек. Пострадавших — более 140. В больницах — свыше сотни раненых, половина — в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных — представители иностранных государств — Великобритании, Германии, Италии, Франции, Словакии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

О наших соотечественниках, которые могли пострадать при теракте, никаких сведений нет. Посольство Беларуси в России продолжает выяснять все необходимые данные.

Аэропорт «Домодедово» в настоящее время работает в штатном режиме. Задержек нет.

Елена Галанина, пресс-секретарь аэропорта «Домодедово»:

Все вылеты и прилеты выполняются по расписанию. Задержек, связанных со вчерашним взрывом, нет. У нас продолжается работа горячих линий для родственников пострадавших и погибших, в том числе сейчас организована линия и на английском языке для иностранцев. Продолжается работа психологической помощи. Территория взрыва локализована, там ведутся следственные работы.

Теракт в «Домодедово» — самом крупном российском аэропорту — осудили во всем мире.

К месту взрыва люди несут цветы. Между тем, на входе в аэровокзал включили металлодетекторы. Как выяснилось, накануне они работали не везде. Известно, что непосредственно перед трагедией в ФСБ России поступило предупреждение о готовящемся теракте в одном из московских аэропортов. Однако спецслужбы не смогли найти подозреваемых. Преступникам удалось проникнуть на территорию аэропорта, а после взрыва, произведенного их сообщником, свободно покинуть его территорию.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе «Терроризм».

Национальный аэропорт «Минск» работает в обычном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. При этом на воздушном и железнодорожном и транспорте республики усилены меры безопасности. Тщательно досматривается багаж, повышено внимание к пассажирам на станциях и остановочных пунктах. Увеличено количество нарядов, сопровождающих поезда и самолеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».