Теракт в Домодедово: первые похороны москвичей, погибших при взрыве, пройдут сегодня в Москве

Все расходы по организации, а также транспортировке тел к месту погребения взяли на себя городские власти.

Захоронения будут проходить и в другие дни, по мере оформления всех необходимых документов.

Накануне в российской столице прошли митинг и гражданская панихида по жертвам теракта. В списках погибших 35 человек. В больницах остаются свыше сотни пострадавших.

Тем временем расследование теракта продолжается. Уже появились первые подозреваемые. В региональные управления МВД и ФСБ разосланы ориентировки на десятерых человек. Пока известно, имя лишь одного из них. Это выходец из Ставрополья, который входил в террористическую группу «Ногайского джамаата», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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