Теракт в «Домодедово»: названы имена двух подозреваемых

Ранее из неофициальных источников стало известно, что бомбу привел в действие 20-летний житель того же села Магомед Евлоев.
Напомним, что теракт в аэропорту «Домодедово» произошел 24 января. Погибли 36 человек. В больницах до сих пор находится около сотни раненых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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