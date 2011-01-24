Теракт в Домодедово. «Нас спасло то, что у нас потерялся чемодан»

В аэропорту «Домодедово» прогремел мощный взрыв. По последним данным погибли 35 человек, от 130 до 150 человек ранены. На место трагедии направлено 56 бригад скорой медицинской помощи. Работает группа следственного комитета Российской Федерации и представители МЧС. В аэропорт «Домодедово» прибыла группа психологов Центра социальной и судебной психиатрии. Они оказывают психологическую помощь очевидцам теракта.

Следствие считает, что взрыв произвел террорист-смертник в общей зоне, возле кафе, рядом с залом международных прилетов. Мощность взрывного устройства составила до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Устройство было начинено металлическими поражающими элементами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По факту взрыва Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Сейчас Домодедово работает в режиме угрозы террористического акта. В других московских аэропортах усилены меры безопасности.

Очевидцы:

Был очень громкий хлопок, как будто что-то упало. Потом стали бегать работники аэропорта. На каталке быстро повезли мужчину с окровавленной, буквально раздробленной ногой. Следом вели женщину с окровавленным лицом. Началась суматоха.

Был взрыв. Нас спасло то, что у нас один чемодан потерялся. Мы как раз на это время задержались в зоне выдачи багажа.

Раненых много провозили, когда мы вышли в зал.

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва в аэропорту «Домодедово» соболезнование Президенту России Дмитрию Медведеву направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщает Посольство Беларуси в России, на данный момент по имеющейся у них информации белорусских граждан среди пострадавших в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» нет.

Сейчас Национальный аэропорт «Минск» работает в обычном режиме. В 16.49 из Минска в Домодедово вылетел самолет. Обратный прилет этого самолета в Минск ожидается в 20.05. Больше рейсов в Домодедово из Минска сегодня не будет. В Москву отправятся только два самолета с назначением в аэропорты «Шереметьево» и «Внуково».

И, как сообщили нашему телеканалу в Управлении внутренних дел на транспорте МВД, в Беларуси усилены меры безопасности на железнодорожном и воздушном транспорте в связи со взрывом в московском аэропорту «Домодедово», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Кашевский, начальник Управления правопорядка и профилактики УВДТ МВД Республики Беларусь:

Периодически мы осуществляем досмотр граждан и багажа. Будем продолжать работать в этом режиме. Приняты меры для того, чтобы усилить у нас патрульно-постовые наряды, как на объектах воздушного транспорта, так и на объектах железнодорожного транспорта. С этой же целью сотрудники специального подразделения дополнительно выставляются на маршруты патрулирования. То есть предпринимается ряд мер для обеспечения безопасности наших граждан.

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