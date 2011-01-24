Теракт в Домодедово: число погибших возросло

Число жертв теракта в Домодедово возросло до 35 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова. «В настоящее время - 35 погибших, 46 получили ранения», - сказала Галанова.

Террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в аэропорту Домодедово, находился среди встречающих.

«Бомба не прилетела самолетом в Москву, ее внесли в аэропорт извне», — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел вне зоны контроля на выходе из зеленной таможенной зоны, где не установлены металлоискатели», — сказал ИТАР-ТАСС источник, близкий к следствию.

Одни очевидцы утверждают, что был один взрыв. Другие уверяют, что было два взрыва. Третьи рассказывают, что вошел человек, крикнул: «Я вас всех убью», после чего прогремел взрыв, передают «Вести».