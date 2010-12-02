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Теракт в Багдаде: взорвано три автомобиля, более 10 человек ранены

02 декабря 2010 12:52
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Бомбы были заложены в суннитском районе иракской столицы, близ автовокзала и в пригороде Джиср Дияла, где проживают мусульмане-шииты.

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теракт в Багдаде

Теракт в Багдаде

Теракт в Багдаде

Теракт в Багдаде

Теракт в Багдаде

Теракт в Багдаде

Теракт в Багдаде

# происшествия # Фотофакт

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