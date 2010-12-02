Теракт в Багдаде: взорвано три автомобиля, более 10 человек ранены

Бомбы были заложены в суннитском районе иракской столицы, близ автовокзала и в пригороде Джиср Дияла, где проживают мусульмане-шииты.

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».