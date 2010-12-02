Теракт в Багдаде: взорвано три автомобиля, более 10 человек ранены

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Любителей горячительных напитков полиция задержала в баре, сообщает корреспондент телекомпании <a href="/" target="_blank">«Столичное телевидение»</a>. Грузовик с боеголовками нашли на охраняемой стоянке.
Во вторник длиннокрылая акула атаковала пару, серьезно повредив ноги и спину женщины, а также нанеся тяжелые травмы ног мужчине.
Инцидент произошел около полудня первого декабря в деревне Сутоки Чаусского района.
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