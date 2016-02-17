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Теракт в Анкаре: 18 человек погибли, еще 45 ранены

17 февраля 2016 19:50
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Новости Турции. Трагические новости приходят сейчас из Турции. В столице страны Анкаре прогремел мощный взрыв. Возле военного общежития на воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. На месте трагедии работают врачи и спасатели.

По предварительным данным, белорусов среди пострадавших нет. Добавим, несколькими днями ранее террорист-смертник подорвал себя в толпе туристов в Стамбуле. Тогда погибли 10 граждан Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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