Теракт в Анкаре: 18 человек погибли, еще 45 ранены

Новости Турции. Трагические новости приходят сейчас из Турции. В столице страны Анкаре прогремел мощный взрыв. Возле военного общежития на воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. На месте трагедии работают врачи и спасатели.

По предварительным данным, белорусов среди пострадавших нет. Добавим, несколькими днями ранее террорист-смертник подорвал себя в толпе туристов в Стамбуле. Тогда погибли 10 граждан Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.