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Теракт на северо-западе Пакистана

16 апреля 2009 10:03
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До 15 человек, в том числе 8 полицейских, погибли, 10 серьезно ранены. Террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал блокпост недалеко от Пешавара. Стражи порядка попытались остановить камикадзе, тем не менее, он сумел привести заряд в действие. Пока никто не взял на себя ответственность за это преступление, однако пакистанские власти подозревают исламских боевиков, которые ранее состояли в рядах "Аль-Каиды" и "Талибана", а теперь окопались в приграничных с Афганистаном районах.
# происшествия # Фотофакт

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