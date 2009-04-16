Теракт на северо-западе Пакистана

До 15 человек, в том числе 8 полицейских, погибли, 10 серьезно ранены. Террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал блокпост недалеко от Пешавара. Стражи порядка попытались остановить камикадзе, тем не менее, он сумел привести заряд в действие. Пока никто не взял на себя ответственность за это преступление, однако пакистанские власти подозревают исламских боевиков, которые ранее состояли в рядах "Аль-Каиды" и "Талибана", а теперь окопались в приграничных с Афганистаном районах.