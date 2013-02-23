Тепловоз прямо на ходу загорелся в Гомельской области

Новости Беларуси. Огонь вспыхнул в моторном отсеке тепловоза около 3 часов ночи на перегоне Козенки-Мозырь. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки двигателя. К счастью, пламя не успело перекинуться на весь состав: от него открепили 15 пустых цистерн и на резервном тепловозе доставили до ближайшей станции.



Огнём повреждены моторный отсек и электропроводка двигателя. Как отметили в МЧС, если бы не своевременные и слаженные действия работников железной дороги и пожарных, тепловоз, наверняка, сгорел бы полностью.

Пресс-служба управления МЧС:

Пострадавших нет. Задержки движения поездов не произошло. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки двигателя.