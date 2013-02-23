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Тепловоз прямо на ходу загорелся в Гомельской области

23 февраля 2013 13:33
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Новости Беларуси. Огонь вспыхнул в моторном отсеке тепловоза около 3 часов ночи на перегоне Козенки-Мозырь. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки двигателя.  К счастью, пламя не успело перекинуться на весь состав: от него открепили 15 пустых цистерн и на резервном тепловозе доставили до ближайшей станции.

Огнём повреждены моторный отсек и электропроводка двигателя. Как отметили в МЧС, если бы не своевременные и слаженные действия работников железной дороги и пожарных, тепловоз, наверняка, сгорел бы полностью.

Пресс-служба управления МЧС:
Пострадавших нет. Задержки движения поездов не произошло. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки двигателя.

# происшествия # Пожар

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