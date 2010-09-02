Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

Неудачно сложился последний в сезоне турнир Большого Шлема для белорусской теннисистки Виктории Азаренко.

В матче второго круга против аргентинки Хизелы Дулко 21-летняя минчанка потеряла сознание из-за жары прямо на корте и не смогла самостоятельно покинуть арену. Азаренко вывезли на специальном кресле.

В больнице медики диагностировали у Виктории сотрясение мозга легкой степени. Как рассказала потом сама теннисистка, она упала во время разминки, что и стало причиной травмы.

Пока неясно, продолжит ли Азаренко борьбу на Открытом чемпионата США в парном разряде, где она заявлена в дуэте с россиянкой Динарой Сафиной.