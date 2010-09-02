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Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

02 сентября 2010 12:28
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Неудачно сложился последний в сезоне турнир Большого Шлема для белорусской теннисистки Виктории Азаренко.

В матче второго круга против аргентинки Хизелы Дулко 21-летняя минчанка потеряла сознание из-за жары прямо на корте и не смогла самостоятельно покинуть арену. Азаренко вывезли на специальном кресле.

В больнице медики диагностировали у Виктории сотрясение мозга легкой степени. Как рассказала потом сама теннисистка, она упала во время разминки, что и стало причиной травмы.

Пока неясно, продолжит ли Азаренко борьбу на Открытом чемпионата США в парном разряде, где она заявлена в дуэте с россиянкой Динарой Сафиной.

Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

Теннис. Виктория Азаренко потеряла сознание прямо на корте, врачи диагностировали легкое сотрясение мозга

# происшествия # Фотофакт

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