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Тело утонувшего в Днепре четвероклассника спустя четыре месяца нашли спортсмены

22 июня 2009 08:39
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Тело второго утонувшего в Днепре четвероклассника найдено в районе деревни Салтановка Могилевского района примерно в 12 км от места трагедии.

Погибшего мальчика обнаружили спортсмены во время тренировки по академической гребле. Прибывшие на место водолазы нашли у него в кармане брелок, по которому сразу определили личность школьника, поиски которого велись почти четыре месяца.

Как сообщалось ранее, 23 февраля двое учеников четвертого класса утонули в Могилеве в районе автомобильного моста через Днепр. Дети играли на льду и провалились в воду. Тело одного из погибших мальчиков в марте водолазы обнаружили возле правого берега Днепра в тиховодье, примерно в полутора километрах от места трагедии.

# происшествия # Утопления

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