Тело новорожденного мальчика найдено на мини-полигоне бытовых отходов около деревни Селец

Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет. Его обнаружил местный бомж. Экспертиза показала, что ребенок появился на свет живым. Следствие установило, что младенца выбросила его собственная мать. 23-летнюю неработающую жительницу Могилевского района уже задержали. Правда, пока она в больнице. После родов в домашних условиях у девушки начались осложнения. Подозреваемая из вполне благополучной семьи. Сейчас следователям прокуратуры предстоит выяснить, что толкнуло ее на столь бесчеловечный поступок.