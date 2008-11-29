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Тело новорожденного мальчика найдено на мини-полигоне бытовых отходов около деревни Селец

29 ноября 2008 17:56
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Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет. Его обнаружил местный бомж. Экспертиза показала, что ребенок появился на свет живым. Следствие установило, что младенца выбросила его собственная мать. 23-летнюю неработающую жительницу Могилевского района уже задержали. Правда, пока она в больнице. После родов в домашних условиях у девушки начались осложнения. Подозреваемая из вполне благополучной семьи. Сейчас следователям прокуратуры предстоит выяснить, что толкнуло ее на столь бесчеловечный поступок.
# происшествия

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