Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы

Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщила журналистам 8 декабря полиция Подляского воеводства. Тело было обнаружено в 9 километрах от границы. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.

Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Беларусью погибли 9 мигрантов.