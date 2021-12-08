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Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы

08 декабря 2021 07:51
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Тело погибшего нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы-1

Об этом сообщила журналистам 8 декабря полиция Подляского воеводства. Тело было обнаружено в 9 километрах от границы. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства его гибели выясняются.  

Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Беларусью погибли 9 мигрантов.  

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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