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Тело многодетной матери, пропавшей без вести 3 месяца назад, обнаружили в озере

15 марта 2017 11:51
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Новости Беларуси. 35-летняя мать четверых детей пропала без вести в декабре прошлого года. В конце рабочего дня женщина попрощалась с коллегами и пошла домой. До дома она так и не дошла.

Жительницу деревни Струга искали три месяца. Дети были временно помещены в социально-педагогический приют в рабочем поселке Речица.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома,

тело женщины нашли в озере Ятель неподалеку от деревни Ямное.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Наиболее вероятная версия – утопление.

Бабушка детей живет в Красноярске. Сейчас она собирает документы для того, чтобы оформить опекунство над внуками.

# происшествия # Утопления

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