Тело 40-летнего мужчины обнаружено у Чижовского водохранилища в Минске

Новости Беларуси. Тело мужчины находилось в трех метрах от берега. Из воды его извлекли спасатели.

Известно, что погибший жил в Заводском районе Минска. И, по предварительным данным, на его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, 8 марта трагедией на Чижовском водохранилище обернулась рыбная ловля. Сообщение о том, что двое мужчин провалились под лед в акватории Чижовского водохранилища, поступило спасателям в 16.53. Прибыв на место, работники МЧС успели спасти одного из рыбаков. Мужчина медленно погружался под лед в 350 м от берега. Спасти его приятеля, к несчастью, не удалось. Подробности и видео с места трагедии здесь.