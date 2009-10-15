Телефонная террористка «заминировала» рынок «Западный»

– В час дня рынок «Западный» взлетит на воздух! – женщина, позвонившая по телефону 102, шутить не была намерена. Через несколько мгновений на место выехали саперы.

– Звонок поступил примерно в 10.30, – рассказывает начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский. – Однако представиться женщина отказалась, заявив, что ее могут убить, и бросила трубку. Прибывшие группы разминирования войсковой части 5448 и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» за считанные минуты эвакуировали тысячу человек. Обследовали всю территорию, но взрывного устройства не нашли. К 14 часам продавцы и предприниматели смогли вернуться на свои рабочие места.

Специалисты установили: женщина звонила с таксофона, установленного на рынке. Эксперты уже обследовали аппарат и сняли отпечатки пальцев. Правоохранительные органы утверждают, что теперь установить личность звонившей будет делом техники, сообщает sb.by.