Тела погибших летчиков доставят в Минск

Белорусский истребитель СУ-27 разбился вчера на авиашоу в польском Радоме.

По одной из предварительных версий, в воздухозаборник двигателя попала птица. Пилоты увели машину на безопасное от зрителей и населенного пункта расстояние, а катапультироваться не успели.

На месте трагедии сейчас работает объединенная белорусско-польская комиссия. Уже найдены два черных ящика разбившегося воздушного судна.

«Польская сторона оказывает максимальное содействие. Сегодня или завтра тела погибших будут доставлены домой», - рассказал Дмитрий Выборный, пресс-секретарь посольства Беларуси в Польше.