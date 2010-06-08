Технический спирт, замаскированный под водку, изъяли у жителя Барановичей
Больше полутора тысяч литров технического спирта житель Барановичей попытался выдать за классический алкогольный продукт. Запретный груз был найден оперативниками под обшивкой автомобиля. Сомнительная жидкость явно не первый раз протекала в нашу страну из-за пределов российской границы. А вот кого удалось напоить таким коктейлем, пока не известно. Впрочем, начинающему бармену за алкогольную авантюру теперь придется горько поплатиться.