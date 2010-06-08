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Технический спирт, замаскированный под водку, изъяли у жителя Барановичей

08 июня 2010 06:29
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Больше полутора тысяч литров технического спирта житель Барановичей попытался выдать за классический алкогольный продукт. Запретный груз был найден оперативниками под обшивкой автомобиля. Сомнительная жидкость явно не первый раз протекала в нашу страну из-за пределов российской границы. А вот кого удалось напоить таким коктейлем, пока не известно. Впрочем, начинающему бармену за алкогольную авантюру теперь придется горько поплатиться.
# происшествия

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