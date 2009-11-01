Танзанийский слон убил сотрудника корпорации ВВС

В Танзании на съемках детской познавательной программы «Серьезные исследователи» погиб сотрудник британской телерадиовещательной корпорации ВВС.

38-летний Антон Тернер — бывший армейский офицер, который возглавлял экспедицию по следам путешественника XIX века Давида Ливингстона в Африке. В ходе этой экспедиции снимался один из эпизодов шоу. По словам представителей ВВС, во время съемок на мужчину напал слон и нанес ему смертельное ранение. Доктор, участвовавший в экспедиции, оказал Тернеру первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

В связи с инцидентом съемки программы были приостановлены, а руководство корпорации начало расследование случившегося.

В экспедиции и съемках программы «Серьезные исследователи» принимали участие семеро детей. Никто из них не пострадал. Позже юные участники были отправлены домой в Великобританию, передает БЕЛТА.