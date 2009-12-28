Таможенники, КГБ и МВД задержали УАЗ с тонной спирта

23 декабря в Витебскую таможню поступила оперативная информация о готовящейся попытке незаконного ввоза в нашу республику крупной партии спиртосодержащей продукции через российско-белорусский участок границы в районе д. Колышки Лиозненского района.

Около шести часов вечера оперативники Витебской таможни совместно с сотрудниками органов госбезопасности зафиксировали факт въезда на территорию Беларуси автомобиля УАЗ, который ехал на большой скорости и буквально через пару километров застрял в снежном заносе неподалеку от д. Задетуни Витебского района.

При осмотре транспортного средства, из салона которого шел сильный запах спирта, под вещами прикрытыми покрывалом, таможенники обнаружили 240 полиэтиленовых бутылок по 5 л со спиртом. Каких-либо сопроводительных документов и объяснений водитель предоставить не смог.

В момент опроса на его мобильный телефон раздался звонок и кому-то он ответил: «Меня задержала таможня». После этого, в течение минут десяти на место задержания прибыл серебристый «Мерседес», из которого вышел мужчина и настойчиво стал предлагать таможеннику материальное вознаграждение в размере трех тысяч российских рублей для решения вопроса «по-хорошему».

В это время водитель, утверждая, что замерз, попросил сесть в автомобиль, чтобы согреться. Через минуту он выскочил из УАЗа, салон которого был полностью поглощен огнем. Однако возгорание удалось быстро потушить, сохранив груз. Как выяснилось позднее, водитель умышленно разлил на сиденье бензин и поджог транспортное средство. В настоящее время товар изъят и передан в Витебское РОВД для проведения дальнейшего разбирательства.

УКГБ Республики Беларусь по Витебской области решается вопрос о возбуждении в отношении водителя «Мерседеса» уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Дача взятки», сообщила пресс-служба ГТК Республики Беларусь.