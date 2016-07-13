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«Там нет ничего живого, всё с корнями вырвано»: жители Дзержинска о последствиях непогоды

13 июля 2016 12:19
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Новости Беларуси. Сорванные крыши домов, разрушенные сараи, подтопленные здания и подворья. Кирпичи и шиферины повредили множество автомобилей. С корнем вырваны деревья, их сотни. Ливень сопровождался градом, размером с куриное яйцо.

После того, что пришлось пережить Дзержинску вчера, город и его жители не скоро придут в себя.

Пострадало и местное кладбище на окраине города. По словам очевидцев, «часть памятников разбито, ветром унесло венки за километр от кладбища».

В социальных сетях – сотни фотографий и видео. Очевидцы произошедшего пишут, что стихию таких масштабов не припомнят. Снимки региона напоминают кадры из фильма-катастрофы.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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