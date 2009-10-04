Талибы напали на два поста в Афганистане: погибло 10 человек

Среди погибших – восемь военнослужащих США, а также двое сотрудников афганских служб безопасности. ЧП произошло в провинции Нуристан на востоке страны.

Отмечается, что все погибшие стали жертвами нападения с близлежащих деревни и мечети мятежников на два военных блокпоста, а также последующего боя, сообщает newsru.com со ссылкой телекомпанию CNN.

По словам представителей НАТО, в результате перестрелки талибы также понесли «тяжелые потери». Между тем, представители движения «Талибан» уже взяли на себя ответственность за нападение на блокпосты НАТО в Нуристане.

Кроме того, по заявлениям талибов, в ходе нападения им также удалось захватить в плен 35 офицеров афганской полиции. В свою очередь, заместитель начальника полиции Нуристана подтвердил, что не удается установить местонахождение 19-ти сотрудников правоохранительных органов.