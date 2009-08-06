Таксист-сутенер из Витебска приговорён к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы

Отбывать наказание осуждённый будет в исправительном учреждении строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Об этом сообщил заместитель прокурора Железнодорожного района Витебска Денис Микушев. Как установило следствие, 35-летний житель Витебска, неоднократно судимый, вовлек в занятие проституцией четырёх жительниц областного центра, причём две из них были несовершеннолетними. Таксист привозил девиц в гостиницы и сауны, утехи предлагал за Br100-200 тысяч. К оплате принимал как белорусские рубли, так и валюту. Себе в качестве вознаграждения оставлял около 10% от суммы сделки. Не гнушался сутенер и продажей марихуаны.

Как отметил Денис Микушев, преступник был тонким психологом и умело играл на слабостях женщин. Одной он обещал высокий заработок для получения независимости от родителей, другой – модный гардероб за короткий срок. Для клиентов было подготовлено даже портфолио девиц.

Суд признал таксиста виновным в вовлечении в занятие проституцией, виновным в использовании занятия проституцией другим лицом, в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и в совокупности приговорил к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима и конфискации имущества, сообщает БЕЛТА.