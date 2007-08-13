Таксист стал жертвой пассажиров

В Кировском районе Могилёвской области совершено нападение на частного водителя такси.

Выручку частника малолетний разбойник пытался забрать с помощью ножа, однако потерпел фиаско. Раненый водитель не только оказал активное сопротивление, но и сумел вызвать милицию.

Отойти от происшествия на дороге Сергей до сих пор не может ни физически, ни морально. Сегодня опять на перевязке был - ножевые раны требуют постоянного ухода. Сейчас вспоминает: ведь и попутчиков в тот злополучный вечер посадил в машину случайно. Трое подростков попросили завезти их в деревню. Даже за проезд заплатили заранее.

Сергей родился в рубашке - утверждают милицейские эксперты. Основная часть удара пришлась по спинке кресла. Да и сил у крепко пьяного подростка не хватило. Вот он - 18-летний парнишка, учащийся одного из колледжей Бобруйска. Милиционеры задержали его спустя несколько часов после преступления.

Накануне парень действительно украл у бабушки 200 евро. Прогулял их с

друзьями. А потом в затуманенном алкоголем мозгу взыграла совесть. Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Его товарищи по делу проходят свидетелями. О замыслах горе-разбойника, они оказывается и не подозревали.

