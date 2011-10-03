Тайфуны на Филиппинах унесли жизни почти 60 человек, 34 пропали без вести

Спасатели пытаются добраться до сотен людей, которые оказались отрезанными от мира на крышах своих домов.

Большие территории к северу от Манилы оказались под метровой толщей воды. Однако некоторые пострадавшие отказываются покидать свои дома, так как опасаются мародеров.

В общей сложности стихия нанесла ущерб примерно 2,9 млн жителей Филиппин. Местные власти привлекли к работе большое число подразделений МЧС, но до многих районов они еще не добрались. Филиппины находятся на грани гуманитарной катастрофы – там не хватает еды и питьевой воды.

Согласно прогнозам, в конце этой недели страну настигнет третий шторм.

В настоящее время около 164 тысяч эвакуированных находятся в специальных центрах, еще 190 тысяч вынуждены жить у своих родственников, сообщает ctv.by.