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Тайфуны на Филиппинах унесли жизни почти 60 человек, 34 пропали без вести

03 октября 2011 09:19
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Спасатели пытаются добраться до сотен людей, которые оказались отрезанными от мира на крышах своих домов.

Большие территории к северу от Манилы оказались под метровой толщей воды. Однако некоторые пострадавшие отказываются покидать свои дома, так как опасаются мародеров.

В общей сложности стихия нанесла ущерб примерно 2,9 млн жителей Филиппин. Местные власти привлекли к работе большое число подразделений МЧС, но до многих районов они еще не добрались. Филиппины находятся на грани гуманитарной катастрофы – там не хватает еды и питьевой воды.

Согласно прогнозам, в конце этой недели страну настигнет третий шторм.

В настоящее время около 164 тысяч эвакуированных находятся в специальных центрах, еще 190 тысяч вынуждены жить у своих родственников, сообщает ctv.by.

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

Тайфун на Филиппинах

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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