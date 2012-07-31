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Тайфун «Саола» пронёсся на Филиппинах: 7 человек погибли, пострадали более 40 тысяч

31 июля 2012 08:26
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Новости Филиппин. В результате тихоокеанского тайфуна «Саола» погибли по меньшей мере 7 человек. От стихийного бедствия пострадали более 40 тысяч человек, 11 тысяч эвакуированы.

Ураган вызвал масштабные наводнения на крупнейшем острове Лусон, а также в ряде провинций в центральной части архипелага. В пострадавших регионах порывы  ветра  достигали более 150 километров в час. Повреждены сотни домов и строений. Некоторые районы остались без электричества. По прогнозам синоптиков, тропический циклон смещается к Тайваню, где объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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