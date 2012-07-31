Тайфун «Саола» пронёсся на Филиппинах: 7 человек погибли, пострадали более 40 тысяч

Новости Филиппин. В результате тихоокеанского тайфуна «Саола» погибли по меньшей мере 7 человек. От стихийного бедствия пострадали более 40 тысяч человек, 11 тысяч эвакуированы.

Ураган вызвал масштабные наводнения на крупнейшем острове Лусон, а также в ряде провинций в центральной части архипелага. В пострадавших регионах порывы ветра достигали более 150 километров в час. Повреждены сотни домов и строений. Некоторые районы остались без электричества. По прогнозам синоптиков, тропический циклон смещается к Тайваню, где объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.