Тайфун на Филиппинах: число жертв достигло 10 тысяч, зона бедствия – около 600 км, 8 туристов погибли на Тайване

Новости Филиппин. На Филиппинах растет число жертв тайфуна Хайян. Речь идет уже о десяти тысячах человек. Но эти данные не окончательные. Во многие пострадавшие регионы спасатели до сих пор не могут попасть. Зона бедствия – около 600 километров. Больше всего от разгула стихии пострадала провинция Лейте.

На данный момент остров остается полностью отрезанным от внешнего мира. Помощь Филиппинам предложили уже около десятка стран. Сложность в том, что воздушные гавани сильно повреждены: авиационные полосы завалены деревьями, а навигационное оборудование уничтожено.

Жители Филиппин:

Все разрушено, больше ничего нет. Единственное, что у меня осталось, это одежда, которая на мне, и мой ребенок.

Мне некуда больше вернуться. Я потеряла свой дом. У меня нет денег или каких-либо других накоплений.

На данный момент тайфун добрался до острова Таивань. Жертвами стихии уже стала группа туристов, которые находились в тот момент на берегу. По предварительным данным, сильные волны смыли в океан 16 человек. Спасатели подтвердили гибель восьмерых. В настоящий момент циклон продолжает двигаться на северо-запад, постепенно теряя силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.