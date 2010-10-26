Тайфун «Меги» убил 27 человек в Мьянме

В Мьянме развернулась масштабная спасательная операция. В прибрежной зоне тайфун «Меги» разрушил почти 3 тысячи жилых домов и десятки административных зданий.

Погибли 27 человек. Судьба 15 неизвестна. Десятки тысяч жителей нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее ураган пронесся по острову Тайвань. Здесь оползни разрушили многие автострады. До сих пор 20 иностранных туристов, в основном из Китая, числятся пропавшими без вести. Их автобус смыл селевой поток вблизи восточного побережья острова. Поиски пострадавших продолжаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».