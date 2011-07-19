Тайфун «Маон» обрушился на юг Японии. Скорость ветра в эпицентре - 40 м в секунду

На острове Сикоку выпало рекордное количество осадков - 750 миллиметров за одни только сутки. Такая же участь ожидает остров Кюсю. Кроме того, к Японии приближаются 10-метровые волны. Движение по основным магистралям закрыто. Отменены сотни авиарейсов. В ряде городов и поселков южных префектур идет эвакуация населения. Власти страны предупреждают граждан, живущих вблизи рек и морского побережья, об опасности наводнений и оползней. По прогнозам, тайфун будет постепенно смещаться в сторону основного японского острова Хонсю.