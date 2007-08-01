Таблетки от глистов для кошки?

37-летний житель Гомеля держал в холодильнике около сотни таблеток метамфетамина. Наркотик обнаружили при обыске сотрудники Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома. Владелец квартиры упорно не соглашался с тем, что таблетки являются психотропным веществом. Говорит, "это таблетки от глистов для животных".

Психотропные свойства таблеток подтвердила экспертиза. Задержанный попытался сбежать и выпрыгнул в окно со второго этажа. Побег не удался. Владельца наркотиков задержали, и тем самым перекрыли ещё один канал поступления метамфетамина из Европы в Беларусь.